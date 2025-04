Ponad 650 tysięcy złotych za 36 dni 

Orlen podał wysokość wynagrodzeń prezesów za 2024 rok. Daniel Obajtek piastował to stanowisko do 5 lutego i za nieco ponad miesiąc pracy zgarnął 651 tysięcy złotych. Ireneusz Fąfara, który objął stanowisko szefa koncernu w kwietniu ubiegłego roku, otrzymał za ponad osiem miesięcy trochę ponad milion złotych.

Zarobki kadry zarządzającej Orlenu

Ze sprawozdania koncernu wynika m.in., że Daniel Obajtek , jako prezes Orlenu, otrzymał za okres od 1 stycznia 2024 r. do 5 lutego 2024 r. wynagrodzenie w wysokości 651 tys. zł. Z kolei Ireneusz Fąfara, obecny prezes Orlenu, za okres od 11 kwietnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. otrzymał 1 mln 7 tys. zł.

Po odwołaniu Obajtka ze stanowiska prezesa Orlenu do czasu powołania na szefa koncernu Fąfary pełniącym te obowiązki był Witold Literacki, który następnie został tam członkiem zarządu, wiceprezesem ds. korporacyjnych i - jak poinformowano we wtorkowym raporcie - za okres od 6 lutego 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. otrzymał wynagrodzenie wynoszące 1 mln 268 tys. zł.