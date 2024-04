Orlen spisał na straty ogromne środki. "Obawiam się najgorszego"

Piotr Woźniak o Orlenie

W jego ocenie z całej sytuacji "płynie jeden wniosek i to ważny". - Wszystkie te zapowiedzi o tym, że wielki Orlen, po przejmowaniu kolejno Energi, Lotosu i PGNiG-u poprawi swoją pozycję negocjacyjną i będzie negocjował niemalże "z buta" i będzie wielką potęgą, ktokolwiek w to uwierzył, pobłądził. Właśnie rynek to wyszydził - stwierdził Woźniak.

Zdaniem byłego ministra gospodarki, jeżeli sprzedający żąda od kupującego zaliczki, "to znaczy, że traktuje go jak ostatniego możliwego w szeregu, albo nawet jeszcze dalej". Jak tłumaczył, "zaliczka wynika z kompletnego braku zaufania do wypłacalności". W ocenie Woźniaka "to jest obelga".