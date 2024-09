Zmiana w zarządzie Orlenu

czytaj dalej

Fińskie zoo do końca roku odeśle do Chin dwie pandy wielkie. Ogród zoologiczny znalazł się z kłopotach finansowych. Koszty utrzymania zwierząt przerosły możliwości placówki, do czego przyczyniła się między innymi wysoka inflacja. Lumi i Pyry będzie można oglądać w fińskim zoo jeszcze do 21 października.