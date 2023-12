Opłata cukrowa do zmiany? Opublikowano projekt ustawy

Szykują się zmiany w opłacie cukrowej. Nowelizacja ustawy zakłada wyłączenie z opłaty napojów, w których składzie są tylko cukry zawarte naturalnie w użytym do ich produkcji soku i nektarów z owoców o wysokiej kwasowości, których sok nie nadaje się do bezpośredniego spożycia.

Wyłączenia z katalogu napojów podlegających opłacie

W Ocenie Skutków Regulacji wyjaśniono, iż nowelizacja ustawy zakłada wyłączenie z katalogu napojów podlegających opłacie od środków spożywczych (opłata cukrowa): napojów, w których składzie znajdują się wyłącznie cukry zawarte naturalnie w użytym do ich produkcji soku owocowym lub warzywnym, "ponieważ są to tak naprawdę soki rozcieńczone wodą i nie są dosładzane cukrami czy też słodzikami" oraz nektarów owocowych z owoców o wysokiej kwasowości, z których sok nie nadaje się do bezpośredniego spożycia (czyli produktów wymagających dosładzania, np. z czarnej porzeczki), nawet, jeśli zawierają więcej niż 5 g cukru na 100 ml.