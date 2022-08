Skokowy wzrost cen. Oto koszty ogrzewania domu

czytaj dalej

Banki w lipcu 2022 roku udzieliły łącznie 9 tysięcy kredytów hipotecznych. Oznacza to spadek o 62,7 procent w porównaniu do sytuacji sprzed roku - wynika z danych Biura Informacji Kredytowej (BIK). To najniższy wynik od stycznia 2010 roku. W ocenie profesora Waldemara Rogowskiego, głównego analityka BIK, "dla kredytów mieszkaniowych lipiec był katastrofalny".