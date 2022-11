"Kolejne złe informacje na temat liczby mieszkań". Spada liczba rozpoczętych budów

Zgodnie ze środowymi danymi Głównego Urzędu Statystycznego w okresie styczeń-październik 2022 roku deweloperzy przekazali do eksploatacji 113,0 tys. mieszkań – o 1,7 proc. więcej niż w 2021 r. Od stycznia do października deweloperzy rozpoczęli budowę prawie 101 tys. nowych lokali, czyli ponad 28 proc. mniej niż w tym samym czasie w 2021 roku. W samym październiku deweloperzy rozpoczęli budowę 7,1 tys. nowych mieszkań, czyli o nieco ponad 44 proc. mniej niż w zeszłym roku i przekazali 13,6 tys. do użytku, co oznacza spadek o 2,5 proc. r/r. - Październik przyniósł kolejne złe informacje na temat liczby mieszkań, których budowę rozpoczęli deweloperzy. Gorzej jest też z wydawanymi pozwoleniami na budowę – ocenia Bartosz Turek.