Nie żyje Henryk Lipka. Polski milioner miał 80 lat

Henryk Lipka nie żyje

"Henryk Lipka był mentorem, przyjacielem wielu z nas, a jako Przewodniczący Rady Nadzorczej zawsze pozostawał otwarty na każdego pracownika. Jego wysokie poczucie standardów etycznych, wrażliwość na drugiego człowieka i przeświadczenie, że zespół jest kluczem do sukcesu, wpłynęły na kształt kultury organizacji, która do dziś rezonuje w zakładach i biurach Grupy LipCo Foods" - napisała w oświadczeniu firma SuperDrob.

SuperDrob to polskie przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji oraz sprzedaży produktów drobiowych. Trafiają one w większości do klientów sieciowych np. hipermarketów czy restauracji KFC, a także odbiorców w Wielkiej Brytanii, Niemczech Chinach, a także we Francji.