Jedenaście nowych towarów na cenzurowanym. Przepisy wkrótce wejdą w życie

Od 12 stycznia system monitoringu SENT zostanie rozszerzony na koleje rodzaje odpadów takich jak farby, lakiery, rozpuszczalniki i kleje - przypomina resort finansów. Teleinformatyczny system SENT (System Elektronicznego Nadzoru Transportu) wykorzystywany jest przez Krajową Administrację Skarbową do monitorowania drogowego i kolejowego przewozu "towarów wrażliwych" oraz obrotu paliwami opałowymi.

Ministerstwo przypomniało, że 12 stycznia zacznie obowiązywać rozporządzenie wprowadzające nową grupę towarów (odpadów) podlegającą monitorowaniu SENT.

Lista towarów objęta SENT rozszerzona

Wyjaśniono, że od tego dnia lista odpadów objętych systemem monitorowania przewozu i obrotu SENT zostanie rozszerzona m.in. o farby, lakiery, rozpuszczalniki i kleje. Chodzi o przewóz 11 rodzajów odpadów - realizowany na podstawie art. 5 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, w przypadku których masa brutto przesyłki jest równa albo przekracza 1000 kg lub jej objętość jest równa albo przekracza 1000 litrów. "Towary, które zostaną objęte SENT są wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Klimatu z 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów" - przypomniało ministerstwo.

Dodano, że podmioty wysyłające - zobowiązane do zgłaszania przewozu tych towarów do rejestru SENT - powinny zarejestrować konto na Platformie PUESC na poziomie zaawansowanym (rozszerzonym). MF wskazało też, że bez zmian pozostają dotychczasowe przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 25 kwietnia 2022 r. ws. towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi dotyczące odpadów objętych obowiązkiem zgłaszania do rejestru SENT, które podlegają przepisom rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów.

System SENT

Teleinformatyczny system SENT (System Elektronicznego Nadzoru Transportu) wykorzystywany jest przez Krajową Administrację Skarbową do monitorowania drogowego i kolejowego przewozu tzw. "towarów wrażliwych" oraz obrotu paliwami opałowymi. W systemie SENT monitorowany jest: przewóz i obrót towarów rozpoczynający się i kończący się na terytorium Polski oraz poza terytorium Polski, przewóz i obrót towarów rozpoczynający się i kończący się poza terytorium Polski, przewóz towarów rozpoczynający się poza terytorium Polski i kończący się na terytorium Polski.

