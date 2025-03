Metoda na ZUS. Ostrzeżenie

ZUS ostrzega

"Wchodząc w podany link, otwiera się strona do logowania ezus, a adres strony to 'prowebdigital.com.ng'. Po zalogowaniu otwiera się okno do wpisania danych karty kredytowej" – czytamy. ZUS przypomniał, że kontaktuje się drogą elektroniczną jedynie z klientami mającymi konto na Platformie Usług Elektronicznych i tymi, którzy wybrali taką właśnie formę kontaktu. E-mail zawsze zawiera imię i nazwisko pracownika ZUS. - Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że ZUS nie wysyła do swoich klientów maili z prośbami o podanie danych kart kredytowych czy błędnym logowaniu do PUE ZUS, w których zachęca do otwierania plików lub linków - powiedział cytowany w informacji rzecznik ZUS Wojciech Dąbrówka.