Niepokojący raport GUS

Liczba osób w wieku produkcyjnym w 2024 roku spadła do 58,2 proc. z 58,4 proc. w 2023 roku - podał GUS w raporcie "Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2024 r.".

Mniej osób w wieku produkcyjnym

"Wielkość tej populacji wyniosła niespełna 22 mln - o 151 tys. mniej niż rok wcześniej. Ubytek ten wynika z procesu starzenia się i przesuwania do grupy wieku poprodukcyjnego licznych roczników osób urodzonych w latach 60. XX w., a także z coraz mniejszej liczebności 18-latków, zasilających wiek produkcyjny. Od 2010 r. liczba ludności w wieku produkcyjnym zmniejszyła się o prawie 3 mln osób" - podał GUS.

Odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym wzrósł do 23,8 proc. z 23,3 proc.

Liczba ludności w Polsce

Wyliczył także, że wskaźnik starości wynosi 141, co oznacza, że na 100 dzieci w wieku 0-14 lat przypada 141 osób powyżej 65 lat.

Z publikacji wynika, że w najbliższej perspektywie nie należy oczekiwać znaczących zmian zapewniających stabilny rozwój demograficzny. Wskazuje na to - według autorów publikacji - bardzo niski poziom urodzeń, wysoka liczba zgonów, a także niższa niż w 2023 r. liczba zawartych małżeństw. Na zmiany w liczbie ludności w ostatnich latach wpływ ma przede wszystkim przyrost naturalny, który pozostaje ujemny począwszy od 2013 r. W 2024 r. - jak podał GUS - liczba urodzeń była niższa od liczby zgonów o prawie 157 tys. To oznacza, że współczynnik przyrostu naturalnego (na 1000 ludności) wyniósł -4,2 i obniżył się o 0,6 pkt proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Jednocześnie, co podkreślono, w ubiegłym roku wzrosła liczba zgonów, przekraczając o blisko 32 tys. średnioroczną wartość od 1970 r. z ostatnich 50 lat (409 tys. do 377 tys.). "Niekorzystna sytuacja w zakresie umieralności oraz dzietności w 2024 r. przyczyniły się do niskiego poziomu przyrostu naturalnego" - podano.