Kiedy odmrażanie gospodarki? Premier podaje termin i warunki

Szef rządu stwierdził, że ma przekonanie, że dzięki narodowemu programowi szczepień "zbliżamy się do przełomu". Przełom ten "może w najbliższych tygodniach doprowadzić do tego, że wreszcie na przełomie maja i czerwca będzie można znaczną część gospodarki odmrażać" - powiedział Morawiecki.

"Będzie to przełom"

Jak dodał, niektóre elementy gospodarki mogą być odmrażane wcześniej, a niektóre później, a tempo odmrażania zależy od tempa szczepień. Według niego, na drodze powrotu do normalności ok. 25 mln Polaków musi wykonać pierwszy krok i się zaszczepić.

Morawiecki przypomniał, że od 10 maja każdy, kto skończył 18 lat będzie mógł się zarejestrować do szczepienia, a w drugiej dekadzie maja ruszą szczepienia w zakładach pracy i przedsiębiorstwach. - Jestem przekonany, że będzie to przełom - stwierdził.

Zwiększanie swobód gospodarczych

Podczas konferencji prasowej szef rządu został zapytany o to, do jakich przedpandemicznych zwyczajów będą mogły bezpiecznie wrócić osoby, które zostały już zaszczepione, oraz kiedy może to nastąpić.

Podkreślił, że od tego, ile osób zostanie zaszczepionych i jak szybko, zależy tempo powrotu do normalności. - Jestem przekonany, że odpowiedzialność Polaków będzie pełna i dzięki temu będziemy mogli, jako jedni z pierwszych państw europejskich powrócić do normalności - dodał.

Premier przypomniał, że łącznie drugą dawką do tej pory zaszczepionych zostało ok. 2,5 mln osób, ale – jak wskazał – już pierwsza dawka, zdaniem epidemiologów, znacząco chroni przed bardzo ciężkim i tragicznym przebiegiem choroby. - A więc warto, naprawdę warto przełamać w sobie jakiekolwiek wątpliwości, bo to jedyna i najszybsza droga powrotu do normalności - przekonywał.