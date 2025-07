Rzecznik rządu: to się po prostu nie może wydarzyć

Karol Nawrocki zapowiedział m.in. w wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej", że jako prezydent podpisze ustawę wprowadzającą kwotę wolną od podatku na poziomie 60 tys. zł rocznie, a jeśli Sejm takiej ustawy w najbliższym czasie nie przyjmie, skorzysta z inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie. Podwyżka kwoty wolnej do 60 tys. zł była jednym ze "stu konkretów" KO w kampanii z 2023 r.

Szłapka: trwają prace nad podwyższeniem kwoty wolnej od podatku

- Tylko one muszą być zrobione dobrze i odpowiedzialnie. Tego też bym odczekiwał od prezydenta. To znaczy, jak prezydent będzie składał inicjatywę ustawodawczą, to ona musi być tak przygotowana, żeby była w każdym aspekcie dobra dla obywateli i dobra dla państwa - dodał.