Zmiany w świadczeniach socjalnych. Nowe kwoty i kryteria

Polska ma być gotowa na zwiększenie eksportu energii elektrycznej na Ukrainę, na wypadek spełniania słowackich gróźb - donosi agencja Bloomberg, powołując się na wysokiego rangą polskiego urzędnika. Premier Słowacji Robert Fico ostrzegł w ubiegły piątek, że jeśli Kijów spełni swe zapowiedzi i po Nowym Roku wstrzyma tranzyt rosyjskiego gazu do jego kraju, to dostawy prądu do Ukrainy zostaną odcięte.