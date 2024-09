Minister: tego programu nie można odsunąć

W związku z powodzią odłożyliśmy dyskusję o ostatecznym kształcie programu mieszkaniowego na kilka tygodni - powiedział w programie "Rozmowa Piaseckiego" na antenie TVN24 minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk. Zadeklarował jednak, że rozwiązanie przygotowywane przez jego resort "jest wciąż na stole". - Na razie nic się nie stało, co by sugerowało, że środków na realizację tego programu w przyszłym roku nie będzie - zapewniał.

Szef resortu rozwoju i technologii był pytany, czy potrzeby powodziowe nie odsuną realizacji programu Kredyt zero procent w czasie i ani w tym roku, ani w przyszłym go nie będzie.

- Połowa Polaków w wieku od 25 do 35 roku życia nie ma szansy na własne mieszkanie. 97 procent zasobu mieszkaniowego w Polsce to są mieszkania własnościowe. Abstrahując od tego sloganu, który bywa elementem niepotrzebnie odwracającym uwagę od istoty, potrzeba nam narzędzia w polityce mieszkaniowej, który będzie wspierał możliwość nabycia mieszkania przez młodych ludzi - powiedział.

Dopytywany o to, czy zamiłowanie do kredytu zero procent jest związane z przekazywaniem pieniędzy na kampanię PSL i KO przez branżę deweloperską, odpowiedział: - Taka dyskusja to sprowadzanie na manowce. - Jeszcze raz mówię. Połowa Polaków w wieku 25 - 35 lat nie ma perspektyw na własne mieszkanie - dodał.