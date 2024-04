Rusza "największy program z KPO dla samorządów". Dziesiątki miliardów złotych na zieloną transformację

- W ręce samorządów przekazujemy ogromne środki, 40 miliardów złotych w preferencyjnych pożyczkach. Są to pożyczki nieoprocentowane, a w pewnych sytuacjach możliwe są częściowe umorzenia - wyjaśniła. Jak dodała, są to pieniądze na transformację średnich i większych miejscowości na miarę XXI wieku. - Są to środki na inwestycje w ocieplenie budynków, w oczyszczalnie ścieków, w ścieżki rowerowe, w parki, w miejsca rekreacyjne. We wszystko to, co powoduje, że miasto jest czyste, przyjazne, zielone, nowoczesne. Są to oczywiście środki w nowoczesną, czystą energię - powiedziała.