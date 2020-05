"Taniej może będzie nawet nie otwierać obiektu". Przedstawiciel branży o "odmrażaniu" hoteli

- Taniej może będzie nawet nie otwierać obiektu niż go otworzyć w tak trudnych warunkach - mówił w TVN24 prezes Polskiego Związku Organizatorów Turystyki Sławomir Szulc, oceniając obowiązujące od jutra przepisy pozwalające na funkcjonowanie hoteli.

Zgodnie z nowymi zasadami funkcjonowania, usługi hotelarskie i noclegowe będą mogły być świadczone pod warunkiem zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa . Ograniczona będzie m.in. liczba gości, którzy jednocześnie mogą znajdować się w obiekcie. Ponadto nie będzie możliwości spożywania posiłków w częściach restauracyjnych. Natomiast będą mogły one być wydawane bezpośrednio do pokoi. Wspólne sale telewizyjne, pokoje/sale zabaw dla dzieci, baseny, sauny, dyskoteki oraz inne przestrzenie, w których mogą tworzyć się skupiska ludzi, będą wyłączone z użytkowania.

"To rozmrażanie będzie bardzo utrudnione"

Jak jednak zaznaczył szef PZOT, "to rozmrażanie będzie bardzo utrudnione ze względu na to, że każdy z hoteli funkcjonuje w troszeczkę innej specyfice".

- Jeżeli mówimy o takim okresie niewakacyjnym, to hotele z reguły zarabiają na ruchu biznesowym i nie tylko na tym ruchu ludzi pracujących, którzy jeżdżą do swoich klientów po całej Polsce i muszą gdzieś przenocować, ale również na organizacji szkoleń, eventów, imprez masowych i oczywiście do tego jest jak najbardziej potrzebna jest restauracja bez ograniczeń - zwrócił uwagę Szulc.