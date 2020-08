"Poczta Polska dotkliwie odczuła skutki pandemii". Sierpniowych premii nie będzie

Do planów niewypłacenia pracownikom sierpniowej premii odniósł się wcześniej NSZZ "Solidarność". "Zarząd podjął taką decyzję mimo negatywnej opinii wyrażonej przez NSZZ 'Solidarność' w stanowisku skierowanym do Prezesa Poczty Polskiej Tomasza Zdzikota w dniu 29 lipca br." - zaznaczono. W piśmie skierowanym do prezesa spółki, NSZZ "Solidarność" podkreślił, że "Poczta Polska wymaga radykalnej zmiany. Zmiany sposobu myślenia zarządzania, oraz oddania procesów decyzyjnych w ręce osób, którym najzwyczajniej będzie się chciało chcieć". "Drenowanie kieszeni pracowników oraz osłabianie sił kadrowych eksploatacji pocztowej było już wielokrotnie przedmiotem doświadczeń, które prowadziły nie do wynalezienia leku lecz rozwoju choroby" - mogliśmy przeczytać w piśmie opublikowanym na stronie internetowej pocztowych związkowców.