Od jutra kolejne luzowanie obostrzeń. Sprawdź, co się zmieni

Zgodnie z ostatnim rozporządzeniem od 26 czerwca wchodzą w życie przepisy łagodzące wcześniej wprowadzone obostrzenia. Chodzi tu między innym o nowe limity w hotelach, kinach i teatrach, restauracjach, siłowniach i klubach fitness. Nowe zasady mają obowiązywać do końca wakacji, choć rząd zastrzega sobie możliwość ich modyfikacji. Podkreśla też, że limity nie dotyczą osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

Obostrzenia. Zmiany od 26 czerwca

- Hotele i obiekty wypoczynkowe: zwiększony zostanie limit do 75 procent zajętych pokoi (do limitu nie będą wliczane dzieci do 12. roku życia w ramach zorganizowanych pobytów),