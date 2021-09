Fałszywe skierowania na kwarantannę. Ostrzeżenie przed SMS-ami od oszustów

Oszuści wykorzystują pandemię i wysyłają SMS-y z fałszywą informacją o skierowaniu na kwarantannę. Liczne sygnały w tej sprawie otrzymujemy na Kontakt 24. Podany w wiadomości link prowadzi do strony zawierającej złośliwe oprogramowanie, co finalnie może umożliwić przestępcom dostęp do naszej bankowości internetowej.

Na Kontakt 24 otrzymaliśmy liczne sygnały o wiadomościach, których nadawcą jest numer podpisany jako "Kwarantanna". W wiadomości znajduje się link i fałszywa informacja o skierowaniu na 10-dniową kwarantannę.

Takiego SMS-a otrzymała między innymi pani Aleksandra. - Wiadomość otrzymałam dziś po 18. Byłam już kiedyś skierowana na kwarantannę i wiem, że ktoś powinien do mnie zadzwonić w tej sprawie. Weszłam na swój profil zaufany i rzeczywiście nie ma żadnej informacji o kwarantannie. Weszłam w ten link - odnosi mnie do sklepu Google Play, to wirus. Próbowałam dodzwonić się na infolinię profilu zaufanego i poinformować ich o tej sprawie, ale bezskutecznie. Moi znajomi też otrzymali takie wiadomości. Na razie wiem o trzech osobach. Opublikowałam post na Facebooku, żeby ostrzec innych - powiedziała.

- Dodzwoniłam się po kilku próbach do NFZ. Pan, który odebrał, powiedział, że podobne zgłoszenia odbiera już od trzech godzin, więc nie jestem jedyna. Powiedział, że otrzymał zalecenie, aby informować, że to błąd systemu - dodała.

Podobnego SMS-a dostał internauta o nicku mcw3810. - Dostałem fałszywe skierowanie na kwarantannę. Pod linkiem zachęcają do aktualizacji Flasha. Najgorsze jest to, że SMS przyszedł z numeru, który naprawdę kieruje ludzi na kwarantannę - napisał.

Wiadomość otrzymała także pani Monika. - W dniu dzisiejszym z numeru "Kwarantanna" używanego przez sanepid do rozsyłania informacji o dotyczących COVID-19 wysłane zostały do rożnych osób smsy o objęciu kwarantanną, wraz z linkiem (smsa otrzymałam ja i inni członkowie mojej rodziny). Po weryfikacji na IKP nie ma żadnego komunikatu o kwarantannie, a podejrzany link prowadzi do nieistniejącej strony więc jest ewidentną próbą zhakowania telefonu - ostrzegła kobieta.

Kwarantanna - ostrzeżenie przed SMS-ami od oszustów

Ostrzeżenie przed nową kampanią oszustów zamieścił Główny Inspektor Sanitarny. "Jest to próba wyłudzenia danych osobowych. Prosimy nie otwierać linku wskazanego w wiadomości" - podkreślił GIS we wpisie na Twitterze.

Do informacji dołączono treść wiadomości SMS od oszustów. "Zostales skierowany do odbycia 10-dniowej kwarantanny z powodu zakazenia w Twoim najblizszym otoczeniu" - czytamy w treści wiadomości (pisownia oryginalna). Do SMS-a jest dołączony link do strony, na której można rzekomo uzyskać więcej informacji w tej sprawie.

Ostrzeżenie zamieścił również zespół cyberbezpieczeństwa w Komisji Nadzoru Finansowego (CSIRT KNF). "Przesyłany link prowadzi do strony zawierającej złośliwe oprogramowanie, które potrafi wykradać hasła do bankowości elektronicznej. Nie dajcie się oszukać!" - wskazano.

Pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński przekazał, że "link do złośliwej aplikacji został już zablokowany przez sieci komórkowe".

Autor:mb/dap

Źródło: TVN24 Biznes