Brak koncesji dla kanału TVN Style. Organizacje medialne apelują do KRRiT

"Zwracamy się do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz jej Członków z wnioskiem o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do wydania decyzji o przedłużeniu koncesji na rozpowszechnianie programu TVN Style" - apeluje Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji. Z kolei Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej dodaje, że "ze względu na poruszaną w ramach treści dostępnych w programie TVN Style tematykę oraz jego popularność, dostępność tego programu jest pożądana przez abonamentów i stanowi o ich atrakcyjności".

Stanowisko Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji

Stanowisko Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej

W ocenie Izby, "przewlekłość w prowadzeniu postępowania o przedłużenie koncesji, brak wydania decyzji, mimo złożonego w terminie, niemalże rok temu wniosku nadawcy, pociągają za sobą ryzyko wystąpienia po stronie operatorów rozprowadzających ten program istotnych dolegliwości, w szczególności finansowych." Dodając, że niezawiniony przez nich brak zapewnienia dostępności programu gwarantowanego powoduje ryzyko wypowiedzenia przez abonentów umów, co może prowadzić do pogorszenia się ich sytuacji ekonomicznej. Do tego będą musieli pisemnie powiadomić klientów o zmienionej ofercie, a także dokonać zgłoszenia do rejestru prowadzonego przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, przez co poniosą dodatkowe koszty.