Czterech kandydatów powalczy o stanowisko prezesa JSW

Konkurs na prezesa JSW - czterech kandydatów

Jak przekazała we wtorek PAP przewodnicząca rady nadzorczej JSW prof. Halina Buk, do rozmów kwalifikacyjnych w konkursie na prezesa spółki dopuszczono czterech kandydatów; trzech nie spełniło wymogów formalnych.

Wcześniejsze, ogłoszone 12 lipca postępowanie kwalifikacyjne dotyczyło stanowiska prezesa JSW oraz jego czterech zastępców: ds. ekonomicznych, ds. handlu, ds. rozwoju oraz ds. technicznych i operacyjnych. O każde z tych stanowisk ubiegało się co najmniej pięciu kandydatów. Łącznie wpłynęło 29 zgłoszeń, z których jedno nie spełniło kryteriów formalnych.

Rada nie wyłoniła wówczas nowego prezesa JSW - jego obowiązki pełni (do czasu powołania nowego prezesa) oddelegowany członek Rady, dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, prof. Stanisław Prusek. 30 lipca Rada ponowiła jego delegowanie do zarządu, powierzając mu także pełnienie funkcji wiceprezesa ds. technicznych i operacyjnych, zanim we wrześniu obejmie ją Edward Paździorko.