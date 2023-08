Czy Polacy odczuwają spadek inflacji? Wyniki sondażu

Według najnowszych danych podanych przez GUS w lipcu inflacja w Polsce wyniosła 10,8 proc. rok do roku. "Od lutego tego roku, gdy inflacja osiągnęła poziom 18,4 proc. rok do roku tempo wzrostu cen zaczęło spadać - nadal jednak inflacja utrzymuje się na poziomie znacznie wyższym od celu inflacyjnego, który wynosi 2,5 proc" - czytamy w "Rz".

Dziennik zwraca uwagę, że spadek tempa wzrostu inflacji oznacza, że ceny nadal rosną rok do roku, ale w wolniejszym tempie. "Spadek cen następuje wówczas, gdy mamy do czynienia z deflacją - czyli wówczas, gdy wartość inflacji jest ujemna. Taką sytuację mieliśmy w 2015 roku, gdy inflacja roczna wyniosła - 0,9 proc. co oznacza, że w skali całego roku ceny nieznacznie spadły rok do roku" - tłumaczy.