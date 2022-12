Korzystniejsza sytuacja na rynku, mimo to brak nadziei na obniżki. Co się dzieje na rynku paliw?

Gość "Wstajesz i wiesz" był między innymi pytany o fuzję Orlenu i Lotosu, a także sprzedaż Rafinerii Gdańskiej Saudi Aramco. Ekspert odniósł się do argumentu zwolenników fuzji, którzy wskazują, że dzięki transakcji możliwe będzie importowanie ropy z Arabii Saudyjskiej. Daniel Czyżerwski zauważył, że "możemy kupować ropę od Saudów bez sprzedawania rafinerii". - Oni też na tym zarabiają, my bylibyśmy także w innej sytuacji klientem na ich paliwa. Trzeba jednak pamiętać, że sytuacja na rynku ropy jest, delikatnie mówiąc, niespokojna. Weszło embargo na ropę rosyjską, cała Europa szuka nowych dostaw, jest pewna konkurencja.

Co z cenami paliw?

Zwrócił jednak uwagę, że "wraca 23 proc. VAT na paliwa". Według eksperta przez to ceny mogą pozostać na niezmiennym poziomie. - Z jednej strony mamy spadki ceny surowca, ropy, z drugiej podwyższony VAT. Nie mam dostępu do operacji, tajemnicy handlowej Orlenu, ale pewnie wykalkulowali to tak, że pozostawią ceny na tym samym poziomie i to się wszystko wyrówna, czyli spadek cen ropy, cen paliw z tym dodatkowym VAT-em, który powraca od 1 stycznia - wyjaśniał.