Idea Bank zostanie wchłonięty przez Bank Pekao. "Skarga trafi w poniedziałek do sądu"

Skarga trafi w poniedziałek do sądu administracyjnego, no ale to oczywiście nie powstrzymuje podjętego procesu restrukturyzacji, on już się toczy - powiedział w rozmowie z TVN24 ekonomista i członek rady nadzorczej Idea Banku Dariusz Filar. Bankowy Fundusz Gwarancyjny poinformował w czwartek, że ze względu na złą sytuację kapitałową Idea Banku wszczął przymusową restrukturyzację tego banku.