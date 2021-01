Oszuści podają się za firmę kurierską. "Ruszył atak na Polaków przez SMS"

Kolejne oszustwo

Kilka dni temu Poczta Polska ostrzegała przed przestępcami podający się za firmę i wysyłającymi wiadomości nakłaniające do kliknięcia w podejrzany link. Jak podkreślono, celem oszustów jest wyłudzenie danych i pieniędzy.

Przed świętami pisaliśmy o tym, że cyberprzestępcy wysyłali wiadomości i zachęcali do pobrania rzekomej aplikacji InPost lub wykonania dopłaty do przesyłki. Tak naprawdę jednak próbując zainstalować aplikację ze sfabrykowanej strony, można było pobrać wirusa Cerberus. To złośliwe oprogramowanie umożliwia kradzież środków z kart płatniczych, a także przejęcie całkowitej kontroli nad urządzeniem.