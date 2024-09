Wykorzystują powódź i rozsyłają fałszywe SMS-y. Jest ostrzeżenie

Rozsyłane są fałszywe wiadomości

Ostrzeżenie przed kontaktem z wodą powodziową

W poniedziałek RCB opublikowało alert skierowany do osób przebywających w województwach dolnośląskim, opolskim i śląskim, w którym ostrzega, że kontakt z wodą powodziową może zagrażać zdrowiu ludzi i zwierząt. RCB zaleca by unikać kontaktu z wodą powodziową i nosić wodoodporne ubrania oraz gumowce. Rekomendowane jest, by po każdym kontakcie z wodą powodziową lub zanieczyszczonymi nią przedmiotami, dokładnie myć ręce wodą z mydłem przez co najmniej 30 sekund. RCB przypomina też, by używać tylko przefiltrowanej lub butelkowanej wody do picia i przygotowywania posiłków. Jak podkreślono, woda powodziowa może zawierać niebezpieczne patogeny i chemikalia.