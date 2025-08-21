Emerytury do ponownego przeliczenia. Decyzja prezydenta

Tak zwane emerytury czerwcowe do zmiany. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę zakładającą, że świadczenia osób, które pobierają emerytury i renty rodzinne po osobach, którym prawo do emerytury ustalono w czerwcu w latach 2009-2019, zostaną ponownie przeliczone i poddane waloryzacji.

Osoby, które składały w latach 2009-2019 wniosek o emeryturę w czerwcu, otrzymywały świadczenie niższe, niż gdyby wystąpiły z takim wnioskiem np. w maju.

W przypadku ustalania wysokości emerytury w czerwcu ówczesne przepisy nie przewidywały uwzględniania dodatkowych waloryzacji kwartalnych, lecz wyłącznie roczną.

W rezultacie emeryci, którzy przechodzili na emeryturę w czerwcu, mogli mieć świadczenie nawet o kilkaset złotych niższe. Na ten problem zwracał uwagę m.in. Trybunał Konstytucyjny.

ZUS przeliczy emerytury i renty

Zgodnie z ustawą ZUS bez konieczności składania wniosku ponownie ustali wysokość świadczenia dla osób pobierających emerytury i renty rodzinne po emerytach, którym ustalono prawo do emerytury w czerwcu w latach 2009-2019. Jeżeli ktoś przeszedł na emeryturę w czerwcu, to wysokość emerytury ustalana będzie tak, jakby przeszedł na emeryturę w maju danego roku.

Tak ustalone wysokości emerytury i renty rodzinnej podlegałyby następnie waloryzacji na zasadach, jakie obowiązywały po dniu przyznania emerytury lub renty rodzinnej. Nowa kwota świadczenia nie będzie mogła być niższa niż dotychczas wypłacana.

Nowe świadczenia od przyszłego roku

Świadczenia w nowej kwocie będą wypłacane od 2026 r, wtedy też ustawa wejdzie w życie. Na ustalenie nowej wysokości emerytury lub renty rodzinnej ZUS będzie miał 3 miesiące od tego terminu.

Świadczenia w zwiększonej kwocie będą przysługiwały uprawnionym od 1 stycznia 2026 roku – nawet jeżeli ZUS wyda taką decyzję w lutym lub marcu. Wówczas Zakład wypłaci takiej osobie wyrównanie.

Koszt przeliczenia emerytur

Realizacja projektu w pierwszym roku będzie kosztowała ok. 287 mln zł. Kwota ta zostanie w całości pokryta z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Projekt zostanie zaadresowany do ok. 95 tys. emerytów i rencistów rodzinnych.

W 2021 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która częściowo rozwiązywała problem tzw. emerytur czerwcowych. Ustawa zmieniła zasady wyliczania emerytur na stałe, dlatego osoby osiągające wiek emerytalny w czerwcu mogą już bez obaw składać wnioski o świadczenia w tym miesiącu.

Nowela ta nie zakładała jednak ponownego przeliczenia i wypłacenia wyrównania osobom, które przechodziły na emeryturę w czerwcu w latach 2009-2019.

Autorka/Autor:/kris

Źródło: PAP