"Była to awaria o potencjalnie ogromnych skutkach. Na pewno odczuto ją w całej Europie"

Tak naprawdę nie ma większego znaczenia, co tam dokładnie się stało. Kluczowe jest to, że największa elektrownia opalana węglem w Polsce, a właściwie w Europie, nie mogła w większości dostarczać energii do systemu. Była to więc awaria o potencjalnie ogromnych skutkach. Na pewno odczuto ją w całej Europie - powiedział na antenie TVN24 Bartłomiej Derski z portalu wysokienapiecie.pl. W poniedziałek nastąpiło awaryjne wyłączenie 10 bloków energetycznych w Elektrowni Bełchatów o łącznej mocy około 3900 MW.

"System zdał egzamin"

- Tak naprawdę nie ma większego znaczenia, co tam dokładnie się stało. Kluczowe jest to, że największa elektrownia opalana węglem w Polsce, a właściwie w Europie, nie mogła w większości dostarczać energii do systemu. Była to więc awaria o potencjalnie ogromnych skutkach. Na pewno odczuto ją w całej Europie, nawet Północnej Afryce, Turcji. To jest wspólna europejska sieć, więc częstotliwość pracy sieci nieco się obniżyła, ale to też nas oczywiście uratowało przed blackoutem, odłączeniem części odbiorców - tłumaczył na antenie TVN24 Bartłomiej Derski.