Sasin: Janusz Kowalski otrzyma dzisiaj dymisję

- Nie jest dla nikogo tajemnicą, że jest duża różnica poglądów pomiędzy większością rządu a tym, co głosił pan minister Kowalski. Szczególnie w tym resorcie (...) dwugłos wychodzący z ministerstwa, bardzo poważny rozdźwięk pomiędzy wypowiedziami kierownictwa resortu, nie jest czymś dobrym - dodał.

Budżetowe veto

"VETO albo śmierć - to hasło-symbol obrony polskiej suwerenności przed niedemokratycznymi ideologicznymi zapędami unijnych eurokratów" - pisał Kowalski na Twitterze.

Do tych doniesień Kowalski odniósł się w RMF FM. - Nie widzę powodów, dla których miałbym się podawać do dymisji. Tym bardziej, że w sprawie na przykład ostatniego szczytu Unii Europejskiej prezentuję konsekwentne zdanie, ani o milimetr go nie zmieniłem - stwierdził.