"Wydatki na żywność mogą zwiększyć się po raz pierwszy od dziesięcioleci"

Zdaniem firmy Deloitte druga fala pandemii COVID-19 może przyczynić się do tego, że wydatki na żywność zwiększą się po raz pierwszy od dziesięcioleci. Firma podkreśla, że łańcuchy dostaw są długie i skomplikowane, a około 30 procent produktów spożywczych zmarnuje się, zanim trafi do konsumenta.

W raporcie "A shock to the food system. Lessons learned from the COVID-19 pandemic" opublikowanym przez firmę doradczą Deloitte w piątek, w Światowym Dniu Żywności podano, że system żywnościowy na świecie wart jest 8 bln dolarów i odpowiada za ok. 10 proc. globalnego PKB.