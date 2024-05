Posłanka PiS odwołana z rady nadzorczej spółki energetycznej

Dorota Arciszewska-Mielewczyk w Enerdze Operator

Arciszewska-Mielewczyk w ostatnim oświadczeniu majątkowym, z listopada 2023 roku, poinformowała, że jest członkinią rady nadzorczej Energi Operator od 13 maja 2022 roku. Oznacza to, że przez około pół roku (od listopada 2023 roku do maja 2024 roku) łączyła mandat poselski z zasiadaniem we władzach spółki córki Energi, należącej do Grupy Orlen.