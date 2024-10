Tusk o budowie drugiej elektrowni jądrowej: Polska będzie musiała szukać partnerów

Chcemy dzisiaj nie tylko dogonić, ale wyprzedzać naszych sąsiadów, naszych partnerów. Mamy ku temu wszystkie dane. Nie możemy tego tylko zmarnować. I to jest oczywiście już apel bardziej mój do mnie samego, niż do państwa - powiedział premier Donald Tusk na Europejskim Forum Nowych Idei w Sopocie. - Polska będzie musiała szukać partnerów finansowych dla drugiej elektrowni jądrowej – poinformował premier Donald Tusk.

W Sopocie w środę rozpoczęło się 13. Europejskie Forum Nowych Idei (EFNI) - konferencja poświęcona globalnym trendom, nowym ideom oraz przyszłości Polski, Europy i świata. Po ceremonii rozpoczęcia głos zabrał premier.

- Mamy, co prawda jeden z najwyższych wzrostów gospodarczych w Unii Europejskiej, ale dla Polski to jest za mało. Ciągle jednak kogoś gonimy. Można się cieszyć, jak się domyślacie ja mam szczególny powód do satysfakcji, jak porównujemy nasz wzrost ze wzrostem niemieckim - powiedział w środę premier Donald Tusk na Europejskim Forum Nowych Idei w Sopocie, jednej z największych konferencji w tej części Europy. - I to jest rzeczywiście wskaźnik imponujący - dodał premier.

"Musimy robić dużo więcej i dużo szybciej "

- Ale też zdajemy sobie sprawę, w tym gronie przecież nie będziemy karmili się propagandą, czy naiwnościami, że te najbliższe miesiące, a być może lata, będą wielkim wyzwaniem dla europejskiej gospodarki, a to nieuchronnie oznacza także dla naszej gospodarki - powiedział Donald Tusk. - Musimy robić dużo więcej i dużo szybciej - i tu pełna zgoda - żeby ten trudny czas stał się czasem polskiego triumfu, a nie kłopotów.

- Chcemy dzisiaj nie tylko dogonić, ale wyprzedzać naszych sąsiadów, naszych partnerów. Mamy ku temu wszystkie dane. Nie możemy tego tylko zmarnować. I to jest oczywiście już apel bardziej mój do mnie samego, niż do państwa - zaznaczył premier.

- Ponieważ wiemy, że silnikami wzrostu - tak jak wtedy, kiedy ten cud gospodarczy w Polsce się wydarzył to były: integracja z Unią Europejską - i nie mówię tylko o środkach europejskich. Te kwoty są gigantyczne. Wiecie o tym. - Ale według wielu ekspertów fakt dostępu do rynku europejskiego. Ta pełna integracja z gospodarką europejską. Bez barier. Że ona przyniosła, właściwie też w liczbach bezwzględnych, więcej korzyści niż ten cash - te pieniądze, które bezpośrednio trafiły do Polki - ocenił.

- To dzisiaj powinno wszystkim eurosceptykom, czy tym, którzy – czy w Polsce, czy poza granicami Polski – którzy chcą np. zakwestionować Schengen. Albo, którzy uważają, że Europa jest zbyt zintegrowana - To warto jednak o tym pamiętać, że dla takich narodów, takich państw jak Polska, to, że staliśmy się częścią wspólnoty, było jednym z głównych silników rozwoju polskiej gospodarki.

Tusk o poszukiwaniu partnera do budowy elektrowni jądrowej

Tusk powiedział, że dzisiaj już nikt nie kwestionuje tego, że głos z Polski sprzed lat dotyczący suwerenności energetycznej był "tym głosem rozsądku i pewnej strategicznej wyobraźni i geopolitycznej wyobraźni".

- Dzisiaj głos Polski, autorytet naszego państwa, wtedy kiedy zabieramy głos w sprawach bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa energetycznego, jest słuchany z najwyższą uwagą - zaznaczył szef rządu.

- Niektórzy uważają, że elektrownia jądrowa to nierealne marzenie. (…) Nie będziemy o tym tylko gadać, kapitulować przed rozmaitymi dywersjami. (…) Zbudujemy elektrownię jądrową, pytanie kluczowe jest jeszcze o ewentualną drugą lokalizację. Otwarcie mówię, dyskusja będzie się toczyć - powiedział premier Tusk podczas kongresu EFNI w Sopocie.

- Jeśli chodzi o pierwszą elektrownię, to bierzemy praktycznie cały ciężar finansowy na siebie. Jeśli chodzi o drugą, musimy szukać partnerów finansowych. Jestem realistą. Naprawdę chcemy to budować, ale do tego potrzebujemy też realnych środków – powiedział premier.

EFNI w Sopocie

Tusk podziękował obecnym na konferencji swoim poprzednikom, byłym premierom: Jerzemu Buzkowi za to, "że idea unii energetycznej, uniezależnienia Europy od niepewnych dostaw i politycznie uwarunkowanych dostaw, idea jednego z wymiarów suwerenności Europy" została - jak mówił - po raz pierwszy zaprezentowana przez niego.

Janowi Krzysztofowi Bieleckiemu podziękował za to, że "po latach wrócił do tej idei", podkreślając potrzebę obalenia paradygmatu, że Polska może się rozwijać wyłącznie w oparciu o importowane źródła energii z niepewnych, wrogich państwa jak Rosja. Za swoje zaangażowanie w kwestiach energetycznych podziękował także Waldemarowi Pawlakowi.

Wydarzenie organizowane jest przez Konfederację Lewiatan, przy współudziale BusinessEurope oraz miasta Sopot. Impreza zakończy się w piątek.

