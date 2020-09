Dług publiczny ostro w górę. Rząd pokazał dane

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych, liczony według metodologii unijnej, wyniósł na koniec drugiego kwartału 2020 roku 1 bilion 262 miliardy złotych. Oznacza to, że wzrósł o prawie 217 miliardów (20,7 procent) w stosunku do końca 2019 roku, czyli w ciągu sześciu miesięcy.

Ministerstwo Finansów poinformowało w czwartkowym komunikacie, że państwowy dług publiczny (PDP, zadłużenie sektora finansów publicznych po konsolidacji), obliczony według krajowej metodologii, na koniec drugiego kwartału 2020 roku wyniósł 1 bln 97 mld zł, co oznaczało: wzrost o 51,8 mld (+5,0 proc.) w samym drugim kwartale 2020 roku i wzrost o 106,4 mld zł (+10,7 proc.) w porównaniu z końcem 2019 roku.

Oznacza to, że dług ten wzrósł o 158,6 mld zł (o 14,4 proc.) w drugim kwartale 2020 r. i wzrósł o 216,7 mld zł (o 20,7 proc.) w stosunku do końca 2019 roku.

Rządowe plany

Z zapowiedzi rządowych wynika, że to nie koniec wzrostu długu publicznego. W projekcie budżetu na 2021 rok Ministerstwo Finansów zapisało dług sektora gg (instytucji rządowych i samorządowych) na poziomie 64,7 procent PKB. To może się przełożyć na przekroczenie granicy 1,5 biliona długu publicznego.

Przyczynę wzrostu zadłużenia rząd tłumaczył przy okazji wyjaśniania kwestii ogromnych deficytów w budżecie zaplanowanych na 2020 i 2021 rok. - Ratowanie miejsc pracy kosztuje. Nie chciałbym mieć dzisiaj 2 czy 3 mln osób bezrobotnych, a taki scenariusz nam groził. (...) Ten rachunek w budżecie to 109 mld zł (planowanego deficytu budżetowego w 2020 roku - red.), być może będzie mniej - mówił w środę premier Mateusz Morawiecki.

Wiceminister finansów Patkowski, pytany o dług przez "Rzeczpospolitą", stwierdził: "Szybko licząc, mamy deficyt budżetowy w wysokości nieco ponad 109 mld zł, fundusz BGK 112 mld zł. To razem ok. 220 mld zł. Do tego trzeba doliczyć tarczę PFR, czyli maksymalnie 100 mld zł, choć część przekazanych środków ma charakter zwrotny. Po dodaniu mamy 260 mld zł wydatków z tytułu bezpośredniej i pośredniej walki z COVID-19".