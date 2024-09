Chodzi o rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług. We wtorek zostało ono opublikowane w Dzienniku Ustaw. Przewiduje możliwość stosowania obniżonej do 0 proc. stawki podatku VAT dla darowizn dla ofiar powodzi. Jak wyjaśniło MF w komunikacie, rozporządzenie wejdzie w życie 18 września 2024 r. z możliwością stosowania go do darowizn towarów i nieodpłatnych usług przekazanych począwszy od 12 września do 31 grudnia 2024 r. Początkowa data możliwości stosowania preferencji skorelowana jest z datą, kiedy pojawiły się pierwsze intensywne opady atmosferyczne i realnie pierwsze skutki podtopień - poinformował resort finansów.