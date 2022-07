"Czyste powietrze" z plusem. Nawet 40 tysięcy złotych jeszcze przed remontem

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wypłaci blisko 40 tysięcy złotych właścicielom domów, którzy chcą wymienić kopciucha lub ocieplić dom, jeszcze przed rozpoczęciem remontu - wyjaśnia wiceszef NFOŚiGW Paweł Mirowski. Wnioski w programie "Czyste powietrze plus" można składać od piątku. Łatwo jednak o ocieplenie domu przed nadchodzącą zimą - co sugerował w środę premier Mateusz Morawiecki - nie będzie, co sprawdziła reporterka TVN24.

15 lipca startuje nowy komponent w programie antysmogowym "Czyste powietrze", który zakłada prefinansowanie inwestycji w wymianę nieefektywnego źródła ciepła oraz termomodernizację domu jednorodzinnego. "Czyste powietrze plus" zakłada, że jeszcze przed rozpoczęciem faktycznego remontu będzie można otrzymać z wyprzedzeniem do 50 proc. maksymalnej kwoty dotacji.

Czyste powietrze - ile można dostać, zmiany w finansowaniu

Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski podkreślił, że to rozwiązanie było oczekiwane przez wiele osób chcących skorzystać z "Czystego powietrza", których nie było stać na wkład własny w inwestycję szczególnie w jej pierwszej fazie realizacji. Dotychczas termomodernizacja domu i wymiana źródła ciepła w programie rozliczane są bowiem po ich zrealizowaniu.

Mirowski wyjaśnił, że ze ścieżki prefinansowania w "Czystym powietrzu" będą mogli skorzystać beneficjenci kwalifikujący się w programie do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.

- Chodzi o właścicieli domów, gdzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosi do 1564 złotych na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz do 2189 złotych w gospodarstwie jednoosobowym. Drugą grupą beneficjentów są właściciele domów, których dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 900 złotych na osobę oraz 1260 złotych w gospodarstwie jednoosobowym. Te dwie grupy w "Czystym powietrzu plus" będą mogły otrzymać też o 10 tysięcy wyższą maksymalną kwotę dotacji - poinformował wiceprezes.

W ramach podwyższonego dofinansowania maksymalna dotacja w "Czystym powietrzu" wynosi do 37 tys. zł, z kolei w najwyższym - do 69 tys. zł. W "Czystym powietrzu plus" będzie to odpowiednio maksymalnie do 47 tys. i 79 tys. zł. - Oznacza to, że przy najwyższym stopniu dofinansowania w ramach prefinansowania będzie można otrzymać wcześniej, czyli przed wykonaniem inwestycji, nawet blisko 40 tysięcy złotych - zaznaczył Mirowski.

Przypomniał, że to wojewódzkie fundusze, na podstawie zrealizowanych prac czyli w zależności od zakresu rzeczowego inwestycji wyliczają należną dotację dla beneficjenta. Im zakres prac jest większy tym wyższa jest kwota dotacji, a tym samym i prefinansowania.

Wiceprezes dodał, że wnioskowanie o dofinansowanie z prefinansowaniem będzie możliwe wyłącznie dla nowych osób przystępujących do programu "Czyste powietrze".

"Ekologia równa się ekonomia"

W czwartek premier Mateusz Morawiecki mówił, że obecnie dziesiątki tysięcy ludzi ociepla swoje domy, a termomodernizację przeprowadziło setki tysięcy osób. Zachęcał też do skorzystania z nowego programu "Czyste powietrze plus".

Premier przyznał, że obecnie występują "wąskie gardła" na rynku budowlanym i chciałby, aby dostępnych było więcej pracowników. Wskazał jednocześnie, że obecnie w Polsce żyjemy w "czasie absolutnie rekordowego poziomu zatrudnienia i rekordowo niskiego poziomu bezrobocia".

Morawiecki podkreślił, że program "Czyste powietrze plus" będzie prowadzony w tym jak i kolejnym sezonie. Przekonywał, że przeprowadzona termomodernizacja, instalacja paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, poprawa gospodarowania energią elektryczną i cieplną w domu przynosi konkretne oszczędności. - W tym przypadku ekologia równa się ekonomia - zaznaczył.

Fala komentarzy i usunięty wpis na Twitterze

Premier Mateusz Morawiecki już w środę zwrócił się z apelem, by Polacy ocieplali domy jeszcze przed obecnym sezonem grzewczym. Zachęcał przy tym do termomodernizacji domów, wymiany źródeł ciepła w ramach programu "Czyste powietrze" i przekonywał, że ekologiczne równa się ekonomiczne.

Przed godziną 14 na profilu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na Twitterze pojawił się wpis z apelem premiera Mateusza Morawieckiego. "Drodzy rodacy, postarajcie się ocieplić swoje domy jeszcze przed tym sezonem grzewczym. #CzystePowietrze" - mogliśmy przeczytać w tweecie.

Wpis wywołał falę komentarzy, w tym dotyczących ogromnego wzrostu kosztów ocieplenia domu. Andrzej Guła, prezes Stowarzyszenia Krakowski Alarm Smogowy, napisał: "Inflacja zjadła dużą część dotacji (w ramach programu - red.) Czyste Powietrze (dziś za te same pieniądze ocieplimy dwa razy mniejszą powierzchnię ścian niż 2 lata temu). Reakcji rządu brak. Czyste Powietrze "plus" to kpina z ludzi".

Niedługo zresztą po publikacji tweet zniknął z profilu KPRM. Wrócił, w rozszerzonej wersji, przed godziną 23.

"Premier @MorawieckiM o programie #CzystePowietrze: Drodzy rodacy, postarajcie się ocieplić swoje domy jeszcze przed tym sezonem grzewczym. Dotacje wynoszą do 90% kosztów remontu, w zależności od dochodów i to wszystko refinansowane jest bardzo szybko" - czytamy w nowym wpisie.

Reporterka TVN24 Małgorzata Marczok sprawdzała w województwie śląskim, na kiedy można znaleźć ekipę, która ociepli budynek.

- Najszybciej to jest wrzesień - powiedział przedstawiciel firmy remontowej. Jednak dwóch innych przekazało, że najwcześniejszy termin, na który można się umówić, to przyszły rok.

W rozmowie z TVN24 informowali, że w stosunku do ubiegłego roku ceny materiałów są wyższe o 100 proc.

Program "Czyste powietrze"

Według zapowiedzi resortu klimatu i środowiska rozpatrzenie wniosku powinno trwać do 14 dni. Potem w ciągu kolejnych dwóch tygodni od zawarcia umowy z beneficjentem, część zaliczkowa w ramach "Czyste powietrze plus" (do 50 proc. dotacji) zostanie przekazana do wykonawcy prac termomodernizacyjnych. Po zakończeniu całej inwestycji właściciel remontowanego domu będzie musiał złożyć końcowy wniosek o płatność, zawierający ostateczną fakturę, protokół odbioru, który będzie dokumentował wykonanie całości prac oraz potwierdzenie uregulowania wkładu własnego przez beneficjanta na rzecz wykonawcy. Rozpatrzenie wniosku o płatność wraz z wypłatą pozostałych pieniędzy z dotacji, powinno nastąpić w ciągu 30 dni od daty złożenia przez beneficjenta kompletnych i prawidłowych dokumentów.

Według stanu na 8 lipca 2022 r. w programie "Czyste powietrze" do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska wpłynęło 466 796 wniosków na kwotę dofinansowania przekraczającą 8,4 mld zł. Do tego czasu wypłacono dofinansowanie w wysokości blisko 3,14 mld zł.

Celem programu "Czyste powietrze" jest wymiana przestarzałych pieców grzewczych tzw. kopciuchów na te bardziej ekologiczne, aby ograniczyć zjawisko niskiej emisji, której efektem jest smog. Oprócz dotacji do kupna nowego pieca pieniądze można otrzymać też na termomodernizację domów jednorodzinnych. Planowany budżet programu to ponad 100 mld zł.

Autor:kris/dap

Źródło: PAP, TVN24 Biznes