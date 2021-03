Czy będzie podwyżka 500 plus? Wiceminister wyjaśnia

Nie ma planów waloryzacji 500 plus. Przygotowujemy strategię demograficzną - jednym z jej elementów mają być kwestie związane ze wsparciem rodzin - przekazał wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

W ostatnim czasie media pisały o planowanych przez rząd zmianach w programie Rodzina 500 plus. Ma to mieć związek z tym, że z powodu inflacji realna wartość comiesięcznego dodatku jest dziś niższa niż była w chwili wprowadzenia.

"To duży wysiłek państwa"

- W tegorocznym budżecie takiej możliwości nie ma. Koszt programu Rodzina 500 plus wynosi 41 miliardów złotych rocznie. To duży wysiłek państwa, ale to świadczenie jest bardzo ważne, bo pomaga rodzinom - stwierdził Szwed.