Rozpoczął się wykup nieruchomości pod megainwestycję. Są pierwsi chętni

Rozpoczął się proces nabycia nieruchomości niezbędnych do powstania linii kolejowej na odcinku Warszawa – Łódź - poinformowała spółka Centralny Port Komunikacyjny. Część właścicieli, do których skierowano propozycję w ramach Kolejowego Programu Dobrowolnych Nabyć, zgłosiła już chęć sprzedaży nieruchomości.

Jak poinformowała we wtorek spółka CPK, podobnie, jak w przypadku obszaru, na którym ma powstać nowy port lotniczy, właściciele nieruchomości znajdujących się na przyszłej linii kolejowej łączącej Warszawę z Łodzią otrzymali możliwość przystąpienia do programu dobrowolnych nabyć gruntów.

Spółka skupuje nieruchomości

"W efekcie część właścicieli, do których została skierowana taka propozycja, zgłosiła chęć sprzedaży nieruchomości na rzecz spółki. Co ważne ci, którzy jeszcze nie odpowiedzieli na zaproszenie, wciąż mogą przystąpić do programu. W CPK trwają przygotowania do nabywania nieruchomości w ramach KPDN. Opracowywane i aktualizowane są operaty szacunkowe. Spółka planuje rozpocząć spotkania z właścicielami tych nieruchomości na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2024 r., a zawieranie aktów notarialnych w ostatnim kwartale br." – przekazano w komunikacie.

Wyjaśniono, że zasady nabywania nieruchomości przez spółkę zostały ściśle określone w ustawie o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Osobom zbywającym nieruchomości w trybie dobrowolnym przysługują dodatki do wyceny na poziomie 140 proc. wartości budynku i 120 proc. wartości gruntu. Inną możliwością jest wycena uwzględniająca wartość odtworzeniową nieruchomości bez stopnia zużycia, gdzie spółka płaci na przykład za 100-metrowy dom z lat 60. jak za nowy o takiej samej wielkości. Mieszkańcom przysługuje także sfinansowanie przez CPK przeprowadzki i obsługi prawnej całej procedury.

Linia kolejowa nr 85 na odcinku Warszawa - Łódź to najbardziej zaawansowana inwestycja kolejowa CPK. Ma być ona pierwszym oddanym do użytku fragmentem "Y", czyli linii Kolei Dużych Prędkości, łączącej Warszawę z Łodzią, a następnie - w okolicy Sieradza - rozgałęziająca się w kierunku Poznania i Wrocławia. Pociągi na tej trasie mają osiągać 300-320 km/h. Cały 480-kilometrowy projekt będzie budowany etapami. Obecnie trwają prace nad dokumentacją projektową nowej linii na odcinku Warszawa – Łódź. Ma ona zostać oddana do użytku do 2032 r. i zbiec się w czasie z przeniesieniem ruchu lotniczego na lotnisko w Baranowie. Jak deklaruje CPK, w 2035 r. ma zaś zostać zakończona budowa całej linii, uzupełniona o odcinki Łódź – Wrocław i Sieradz – Poznań.

Centralny Port Komunikacyjny

Centralny Port Komunikacyjny to spółka Skarbu Państwa powołana na mocy artykułu Ustawy z 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym do przygotowania i realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego obejmującego budowę nowego lotniska centralnego dla Polski oraz koordynacji i realizacji inwestycji towarzyszących, w tym nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury przesyłowej. Nadzór właścicielski nad nią sprawuje Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Centralny Port Komunikacyjny - wizualizacje CPK

W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.

