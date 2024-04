Wybrano nowego szefa rady nadzorczej CPK

Przewodniczącym rady nadzorczej spółki Centralny Port Komunikacyjny został Zbigniew Szafrański - wynika z informacji na stronie internetowej CPK. Pełnomocnik Rządu ds. CPK powołał też do rady Mikołaja Gossa.

Skład rady nadzorczej spółki

CPK przekazało, że Mikołaj Goss to wieloletni pracownik Politechniki Warszawskiej, wykładowca, m.in. prawa gospodarczego, prawa geologicznego i górniczego. Jest autorem licznych artykułów oraz prac zbiorowych z zakresu prawa administracyjnego i gospodarczego, w tym współautorem najnowszego komentarza do Prawa budowlanego. Obecnie wykłada na Uczelni Łazarskiego.

Zbigniew Szafrański w radzie nadzorczej CPK zasiada od 5 lutego 2024 r., kiedy został powołany przez zgromadzenie wspólników. Magdalena Jaworska-Maćkowiak jest w radzie od 17 stycznia. Razem z nią do rady powołano wtedy Filipa Czernickiego, Andrzeja Ilkowa i Adama Sanockiego. Od tego czasu Czernicki wygrał konkurs na prezesa CPK, Ilków został prezesem Polskich Portów Lotniczych, a Sanocki - członkiem zarządu tej spółki.

Centralny Port Komunikacyjny

CPK jest w 100-proc. własnością Skarbu Państwa. Spółka została powołana do przygotowania i realizacji programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego, obejmującego m.in. budowę nowego lotniska centralnego dla Polski oraz inwestycji towarzyszących, w tym linii kolejowych, dróg ekspresowych i autostrad. Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów ma być wybudowany port lotniczy. W skład CPK mają wejść też inwestycje kolejowe: węzeł przy porcie lotniczym i połączenia na terenie kraju, które powinny umożliwić przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.