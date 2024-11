"Podjąłem decyzję". Premier Tusk o CPK

Podjąłem decyzję o przekazaniu 3,5 miliarda złotych na rzecz CPK, w formie obligacji skarbowych. Dofinansują one spółkę - powiedział premier Donald Tusk przed posiedzeniem rządu. Pieniądze mają trafić między innymi na prace związane z projektowaniem terminala lotniska i dworca kolejowego.

Donald Tusk poinformował o podjęciu decyzji o charakterze finansowym w sprawie CPK. - One także powinny w jakiejś części rozwiać rozmaitego typu wątpliwości czy dezinformacje dotyczące przyszłości projektu. Mówimy o centralnym porcie lotniczym i infrastrukturze, która ma temu przedsięwzięciu towarzyszyć - zaznaczył premier.

Pieniądze na CPK

- Podjąłem decyzję o przekazaniu 3,5 mld zł. To są papiery skarbowe i te pieniądze dofinansują spółkę. Będzie to związane z pracami projektowymi dla terminala, dworca kolejowego i węzła przesiadkowego transportu publicznego w strefie Airside i Landside oraz sieci przyłączy i prace przygotowawcze dla budowy portu lotniczego CPK - powiedział premier Tusk.

Premier zaznaczył, że mówi o tym "ponieważ ciągle jest bardzo dużo zamieszania w przestrzeni publicznej i to jest zamieszanie, które bardzo często wytwarzają ci, którzy dużo mówili o CPK, ale nic nie zrobili".

- Chciałbym to jeszcze raz podkreślić. My być może jesteśmy mniej sprawni w propagandzie tego projektu, natomiast ludzie odpowiedzialni za ten projekt podejmują po prostu pracę, a ja zapewniam tą decyzją kolejne finansowanie tego przedsięwzięcia - powiedział szef rządu.

Premier dodał później, że "także w kontekście CPK dzisiaj podejmiemy decyzję na wniosek Ministra Aktywów Państwowych o przeniesieniu Polskiej Grupy Lotniczej, Grupy LOT do Ministerstwa Infrastruktury".

- Ma to związek z potrzebą konsolidacji naszych działań i integracji działań związanych właśnie z tym wielkim projektem infrastrukturalnym. On dotyczy kolei. Koleje były wcześniej przekazane do infrastruktury, ale także bezpośrednio w związku z projektem Wielkiego Portu Lotniczego także dotyczy Polskiej Grupy Lotniczej i LOTu. Jestem przekonany, że to bardzo ułatwi pełną koordynację pracy, jeśli chodzi o ten projekt - podkreślił premier Donald Tusk.

O CPK

Należąca do Skarbu Państwa CPK, to spółka powołana do przygotowania i realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego, obejmującego budowę nowego lotniska centralnego dla Polski oraz koordynacji i realizacji inwestycji towarzyszących, w tym nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury przesyłowej. Nadzór właścicielski nad nią sprawuje Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.

