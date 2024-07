Potrzebna analiza

Lasek nie wykluczył wyodrębnienia ze struktur narodowego przewoźnika LOT-u Cargo jako osobnej linii lotniczej. Dodał, że decyzja musi być jeszcze poparta analizą biznesową. "Dlaczego mamy czekać z rozwojem cargo do otwarcia lotniska w Baranowie? Przecież to nie jest warunek, by ten segment się u nas rozwinął z sukcesem. Powinniśmy już wcześniej pomyśleć o tym, by na tym rynku wypracować mocniejszą pozycję właśnie przy pomocy własnych samolotów all cargo. Katowice, z racji dostępu do największych firm przemysłowych w kraju, są dobrym miejscem, by to wypróbować" - zaznaczył Lasek w rozmowie z WNP.PL.