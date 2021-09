Centralny Port Komunikacyjny. Pełnomocnik rządu zapowiada stworzenie nowej spółki

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią. W ramach tego projektu rząd chce stworzyć grupę kapitałową CPK z udziałem między innymi Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze" (PPL) - zapowiedział Marcin Horała, wiceminister infrastruktury i pełnomocnik do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jak wskazał, docelowo w nowej pojawi się spółka CPK Lotnisko.

- PPL to przedsiębiorstwo państwowe. Zgodnie z planowanymi przez nas rozwiązaniami, chcemy je przekształcić w spółkę akcyjną, w której Skarb Państwa będzie jedynym akcjonariuszem - powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową Marcin Horała w kuluarach 30. Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

- Niezbędna jest fuzja; połączenie PPL z CPK. A, żeby przeprowadzić to połączenie, to znacznie łatwiej jest zmienić PPL z przedsiębiorstwa państwowego na spółkę prawa handlowego, a następnie wnieść udziały PPL na kapitał CPK - powiedział Horała. Jak wskazał, "absurdem jest, aby w momencie docelowym były w Polsce dwa rywalizujące ze sobą państwowe podmioty zarządzające infrastrukturą lotniskową".

Wiceminister przekazał, że projekt ustawy jest na etapie konsultacji. - Przyjmujemy jeszcze różnego rodzaju uwagi do tej ustawy, która zawiera cały szereg innych, ważnych rozwiązań m.in kolejowych, ułatwień w inwestycjach, czy kwestii wykupu gruntów. Liczę na to, że Sejm na przełomie roku uchwali tę ustawę - powiedział.

Lotnisko Chopina w Warszawie

Horała przypomniał, że w ramach koncepcji CPK, w 2018 roku została podjęta decyzja o przeniesieniu głównego, liniowego ruchu pasażerskiego z Lotniska Chopina w Warszawie na CPK. - Czyli w tym momencie jedna niezależna firma PPL musiałaby zwalniać, ciąć koszty, podczas gdy druga, czyli CPK, szukałaby na rynku ludzi do pracy. Dzięki fuzji, wszyscy pracujący w PPL będą mieli ciągłość pracy, zapewnioną przyszłość w ramach CPK, które będzie wymagało zatrudnienia specjalistów, różnych zawodów lotniczych, czyli tych fachowców, którzy obecnie pracują w PPL. PPL, jako element grupy CPK, może już ich na to przygotowywać - wyjaśnił pełnomocnik rządu.

W skład grupy kapitałowej PPL wchodzą wyspecjalizowane spółki świadczące obsługę pasażerów, towarów i samolotów na polskich lotniskach (Welcome Airport Services i Lotniczy Dworzec Towarowy Wrocław) oraz podmiot prowadzący działalność pozalotniczą: ACS – działalność z zakresu ochrony i kontroli bezpieczeństwa pasażerów oraz bagażu w portach lotniczych.

Jak dodał, budowane przez PPL lotnisko w Radomiu jest pomyślane, jako lotnisko komplementarne do CPK. Zdaniem wiceministra, "gospodarczo się to nie zepnie, jeżeli będzie to w dwóch jednostkach gospodarczych".