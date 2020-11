Co z rekompensatami za wyższe rachunki? Ministerstwo odpowiada

Kontrolowane przez państwo spółki złożyły do Urzędu Regulacji Energetyki wnioski o kolejne podwyżki cen energii. Co z zapowiadanymi przez rząd rekompensatami dla odbiorców indywidualnych?

Teraz do URE trafiły kolejne dokumenty Enei, Energi, PGE oraz Taurona w sprawie taryf . Spółki niechętnie informują o szczegółach wniosków, ale wiceprezes PGE Paweł Strączyński w rozmowie z Parkiet TV przyznał, że spółka liczy na kilkunastoprocentowe podwyżki stawek.

"Podwyżki dla indywidualnych odbiorców nie będzie"

W lutym opublikowany został nawet projekt ustawy w tej sprawie. Zamiast zapowiadanej wcześniej pełnej rekompensaty dla wszystkich klientów indywidualnych, w projekcie znalazły się próg dochodowy i ograniczenie kwotowe. Z projektu wynikało, że zwrot kosztów podwyżki będzie wynosił, w zależności od zużycia, od 34 do 306 zł. Wcześniej wicepremier mówił, że "intencja jest taka, by rzeczywiście 100 procent nadpłaty w stosunku do zeszłego roku zrekompensować".