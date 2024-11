Cinkciarz chce się przekształcić. "Ważny komunikat" prokuratury dla pokrzywdzonych

Cinkciarz.pl planuje przekształcić się w spółkę akcyjną. Dokumenty niezbędne do tego procesu są w trakcie przygotowywania - podała firma. Zapowiedziała też złożenie wniosku o licencję bankową na terenie Unii Europejskiej. Prokuratura Regionalna w Poznaniu opublikowała we wtorek "ważny komunikat" dla pokrzywdzonych w sprawie dotyczącej portalu.

"Decyzja o przekształceniu Cinkciarz.pl w spółkę akcyjną (S.A.) została już podjęta, a dokumenty niezbędne do tego procesu są w trakcie przygotowywania. (...) Przekształcenie pozwoli nam na wzmocnienie stabilności finansowej oraz otwarcie nowych możliwości działania" - przekazano w informacji. Dodano, że zmiana formy prawnej zostanie zakończona tak szybko, jak to możliwe.

Cinkciarz chce się przekształcić

Poinformowano, że jednocześnie przygotowywana jest niezbędna dokumentacja do uzyskania przez firmę licencji bankowej na terenie Unii Europejskiej, co umożliwi jej wprowadzenie pełnej gamy usług bankowych. "Uzyskanie licencji jest kluczowym elementem naszej strategii, która zapewni Wam, naszym Klientom, jeszcze większe bezpieczeństwo finansowe i dostęp do zaawansowanych produktów bankowych" - wskazano.

Firma zapewniła, że po uzyskaniu licencji bankowej, wszystkie środki jej klientów będą objęte ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, "co zagwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa". "Ochrona ta będzie dodatkową gwarancją dla Klientów, że ich środki są w pełni zabezpieczone" - dodano.

Firma zwróciła się do użytkowników o "unikanie składania wniosków do sądów, ponieważ takie działania mogą dodatkowo utrudnić nam reorganizację i opóźnić powrót do pełnej operacyjności. Naszym celem jest jak najszybsze przywrócenie płynnej obsługi, ale potrzebujemy czasu, aby uporządkować wszystkie formalności i wdrożyć nowe procedury" - zaapelowała firma. "Zdajemy sobie sprawę z trudności, z jakimi musicie się mierzyć poprzez opóźnienia w wymianie walut. Przepraszamy i zapewniamy, że robimy, co w naszej mocy, aby naprawić sytuację" - dodała.

Komunikat prokuratury

"Z uwagi na bardzo dużą ilość wpływającej do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu korespondencji od osób pokrzywdzonych w przedmiotowej sprawie, prokuratura informuje, iż każde nadesłane pismo jest przedmiotem wnikliwej analizy i jest brane pod uwagę przy planowanych czynnościach procesowych. Znaczna ilość korespondencji uniemożliwia udzielanie indywidualnych odpowiedzi" - podała w komunikacie dla pokrzywdzonych w sprawie dotyczącej portalu Cinkciarz Prokuratura Regionalna w Poznaniu.

Dodała też: "Z udziałem osób pokrzywdzonych czynności procesowe zostaną wykonane przez funkcjonariuszy Policji, którzy sukcesywnie będą kontaktować się z zainteresowanymi".

Kantor, banki, KNF

W październiku Cinkciarz.pl i jego spółki zależne (Conotoxia sp. z o.o. i Conotoxia Ltd.) zapowiedziały pozwy przeciwko bankom: BPS, BOŚ, Credit Agricole, ING, Millenium, Getin Bank, mBank, Citibank i SGB. Kantor przekonuje, że banki te odmówiły mu dostępu do ich platform walutowych, przez co uniemożliwiły zawieranie transakcji wymiany walut z nimi i zarzuca im "zmowę bankową".

Na przełomie września i października KNF informowała, że prowadzi czynności po skargach klientów dotyczących realizacji usług wymiany walut przez kantor Cinkciarz.pl. UOKiK przekazał również, że otrzymał 13 skarg klientów dotyczących firmy. Użytkowników dotykać miały opóźnienia w realizacji wymiany walut i przekazów pieniężnych. Mieli być informowani o usterce, która powinna zostać naprawiona do końca października.

Na początku października KNF cofnęła zezwolenie na świadczenie usług płatniczych spółce Conotoxia działającej przez agentów Cinkciarz.pl i Cinkciarz.pl Marketing. Tłumaczono wówczas, że następstwem decyzji będzie m.in. wykreślenie spółki i jej agentów z rejestru dostawców usług płatniczych. Cinkciarz.pl informował, że podejmuje kroki prawne w celu jak najszybszego uchylenia decyzji Komisji.

Cinkciarz.pl na swojej stronie internetowej informuje, że jest firmą zarejestrowaną w Polsce i dostarcza usługę internetowej wymiany walut w trzech modelach transakcyjnych. Jest członkiem SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication).

