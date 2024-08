Nie było tak drogie od dekady. Eksperci wyjaśniają

Jak zwrócono uwagę w Tygodniku Gospodarczym Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), ceny srebra na rynkach globalnych "znacząco" wzrosły od początku roku. W lutym br. cena za uncję wahała się blisko 23 dol., podczas gdy w maju wynosiła już 27,9 dol., co daje wzrost o 17 proc. W maju br. wzrost rok do roku wyniósł z kolei 26 proc. - zauważono.

Najwyższy poziom od dekady

Trend wzrostowy zaczął przyśpieszać w wakacje, gdy ceny srebra sięgnęły najwyższego poziomu od dekady, czyli 31,2 dol. - poinformowali ekonomiści. Z przekazanych przez PIE danych wynika, że taką wartość odnotowano w lipcu dwa razy - 5 i 16. Natomiast 11 lipca cena wyniosła 31,5 dol. za uncję. "Głównym powodem wzrostu jest wzmożony popyt na pojazdy elektryczne, szczególnie w Europie, do ich produkcji wymagane jest srebro" - poinformowano w raporcie. Zwrócono również uwagę na to, że relatywnie niska cena srebra sprawiła, że stało się ono dobrem inwestycyjnym, a to zwiększyło popyt na srebro. Dodano, że na wzrost cen wpłynęła też ograniczona podaż i napięcia geopolityczne. Zdaniem ekonomistów prognozy wskazują na stabilizację cen srebra w najbliższych kwartałach, a analitycy ankietowani przez firmę Focus Economics stwierdzili, że do końca 2024 r. ceny srebra powinny oscylować wokół poziomów z czerwca. Ceny srebra za uncję w czerwcu - jak wynika z danych przekazanych przez PIE - wahały się od 28,8 dol. na dzień 28 czerwca do 31,3 dol. 6 czerwca.