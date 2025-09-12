W tym tygodniu średnie ceny paliw na stacjach, według danych Refleksu, spadły o około 1–3 grosze na litrze. I ta tendencja będzie kontynuowana w przyszłym tygodniu. Analitycy zwracają uwagę, że na rynku ropy od sześciu tygodni obserwujemy stabilizację notowań.

W nadchodzącym tygodniu ceny paliw na stacjach w Polsce powinny pozostać stabilne. Mimo zawirowań na rynkach światowych związanych z wojną w Ukrainie i sytuacją na Bliskim Wschodzie nie przewiduje się nagłych skoków w cenach ropy, a tym samym w kosztach tankowania. Analitycy przewidują spadki w okolicach 2 groszy na litrze.

Ceny paliw na stacjach

"Ceny benzyny Pb98 mogą oscylować w przedziale od 6,51 do 6,62 zł za litr, natomiast Pb95 utrzyma się w granicach 5,72–5,83 zł/l. Cena oleju napędowego (ON) przewidywana jest na poziomie 5,84–5,95 zł/l. Niewielkie zmiany będą udziałem autogazu (LPG), którego ceny mają wynieść od 2,56 do 2,62 zł za litr" - poinformowali w piątek analitycy e-petrol.

Analitycy Refleksu poinformowali w piątek, że w nadchodzącym tygodniu między 15, a 19 września cena benzyn i oleju napędowego może spaść o 2 gr na litrze w porównaniu do cen notowanych w tym tygodniu. Za benzynę 95 kierowcy mogą zapłacić 5,78 zł/l. Olej napędowy może kosztować 5,88 zł/l. Nieznacznie, bo o 1 gr na litrze stanieć może też LPG - do 2,64 zł/l.

Umiarkowane wahania — potencjalnie bez wpływu na ceny

Zmienność notowań wynika zarówno z czynników geopolitycznych, takich jak konflikt na Ukrainie czy sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak i decyzji gospodarczych – stopniowego zwiększania wydobycia przez OPEC+ oraz prognoz Międzynarodowej Agencji Energetycznej dotyczących rosnącej nadpodaży i słabszego od oczekiwań popytu. "Zarówno sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak i wojna w Ukrainie powodują wiele niepewności i wahań cen ropy naftowej. Przekładało się to na decyzje krajowych producentów dotyczące zmian hurtowych cen paliw" - stwierdzili analitycy biura maklerskiego Reflex.

Pomimo wahań cen hurtowych, średnie ceny detaliczne paliw w mijającym tygodniu spadły jedynie o 1–3 grosze na litrze. Analitycy Refleksu prognozują, że w nadchodzącym tygodniu ceny benzyn i oleju napędowego mogą nadal lekko spadać. Eksperci podkreślają, że chociaż dynamika zmian hurtowych cen paliw jest wyraźna, ich kierunek jest zróżnicowany, co pozwala na utrzymanie względnie stabilnych cen na stacjach.

Eksperci portalu e-petrol zwrócili uwagę, że ropa naftowa w ostatnich dniach z "zaskakującym spokojem reaguje na wydarzenia światowe". Ich zdaniem to może oznaczać względną stabilność także na krajowych stacjach paliw. Przypomnieli, że zakończyły się promocje na stacjach paliw niektórych sieci.

Wsparciem dla notowań ropy pozostają czynniki geopolityczne, ryzyko zakłóceń dostaw oraz możliwe zmiany popytu związane z polityką monetarną w USA i decyzjami największych importerów rosyjskiej ropy. Ponadto wcześniejsze decyzje OPEC+ o zwiększeniu produkcji, jak również spekulacje dotyczące sankcji wobec Rosji, wpływają na krótkoterminowe wahania cen, choć ich efekty wciąż pozostają umiarkowane w kontekście cen detalicznych.

Autorka/Autor:jjs/ams

Źródło: PAP