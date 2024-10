"Byłam w szoku, gdy odebrałam telefon". Nietypowa awaria InPostu

- Byłam w szoku, gdy odebrałam telefon. Obcym osobom wyświetlił się w aplikacji mój numer i dane mojego paczkomatu, bo aktualnie czekam na przesyłkę. Moja paczka jest jeszcze w drodze, ale na maila dostałam wiadomość o przekierowaniu, co jest dziwne, bo sama tego nie zrobiłam, czyli prawdopodobnie ktoś sobie moją przesyłkę przekierował. Rozmawiałam też z jednym panem, którego numer wyświetlił się w mojej aplikacji, by także go ostrzec. Poinformował mnie, że ludzie także do niego wydzwaniają - relacjonowała.