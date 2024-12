Budżet państwa z senackimi poprawkami

Senat w czwartek zaproponował blisko 30 poprawek do ustawy budżetowej na 2025 rok. Ustawa wróci teraz do Sejmu. Poprawki miały na celu między innymi dostosowanie planów wieloletnich zapisanych już w budżecie do niedawnych uchwał rządu.

Senackie poprawki do budżetu na 2025 rok

Wśród poprawek przyjętych przez senatorów znalazły się m.in. takie, które miały na celu dostosowanie planów wieloletnich zapisanych już w budżecie do niedawnych uchwał Rady Ministrów. Chodzi środki wydatkowane na programy wieloletnie - w niektórych przypadkach zostały one zwiększone (rewitalizacja i rozbudowa Narodowego Instytutu Onkologicznego), w innych zmniejszone (np. w przypadku inwestycji w Narodowym Instytucie Kardiologii). Senatorowie poparli też wprowadzenie nowego programu wieloletniego, dotyczącego budowy kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W ramach poprawek Senat zgodził się na przesunięcie niewydanych w tym roku środków na rozwój Ziemi Słupskiej oraz północno-wschodnich terenów przygranicznych na 2025 r.

Poparcia wyższej izby parlamentu nie zdobyły poprawki, które zakładały przesunięcia w budżecie np. na lokalne inwestycje takie jak budowa szkół, szpitali czy dróg. Większości nie zdobyły też zmiany, które przewidywały przeznaczenie miliardów złotych na podniesienie pensji w budżetówce o 15 proc., a nie o 5 proc., jak jest to obecnie zapisane. Nie przeszły też poprawki mające na celu przywrócenie poziomu finansowania Sądu Najwyższego, IPN czy Trybunału Konstytucyjnego do poziomu, jaki był zapisany w projekcie ustawy. W przypadku TK chodzi o środki na wynagrodzenia dla sędziów TK.

Za przyjęciem uchwały w sprawie budżetu głosowało 60 senatorów, przeciw było 29 senatorów. Teraz ustawa wróci do Sejmu, który będzie głosował nad poprawkami Senatu. Potem ustawa trafi do prezydenta.

Założenia do ustawy budżetowej na 2025 rok

W budżecie na 2025 r. zabezpieczono na obronę narodową, w tym na wzrost uposażeń żołnierzy zawodowych, rekordową kwotę 124,3 mld zł. W porównaniu do 2024 roku to wzrost o 6,2 mld zł. Łącznie z wydatkami Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych w przyszłym roku wydatki na obronę narodową sięgną 186,6 mld zł, czyli będą o 28,6 mld zł większe niż planowano na ten rok. Oznacza to, że w 2025 roku wydatki na polskie wojsko wyniosą 4,7 proc. PKB; w tym roku to 4,2 proc. PKB.