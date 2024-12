Tyle wydamy na święta

Tyle wydamy w święta Bożego Narodzenia

542 zł zostaną przeznaczone na zakup prezentów, co oznacza wzrost o 4 proc. w porównaniu z 2023 r. Niewiele mniejszy będzie koszt jedzenia - średnio 518 zł. W tym przypadku odnotowano jednak spadek kwoty względem zeszłego roku o 2 proc.

Jednocześnie wzrosła liczba osób, które rezygnują z zakupu prezentów. W 2024 r. taką deklarację złożyło 16 proc. respondentów, co oznacza wzrost o 4 punkty procentowe w stosunku do 2023 r.

Mniej świątecznych spotkań

Podkreślono, że trudna sytuacja finansowa zmusza coraz więcej osób do ograniczania skali świątecznych spotkań. Tegoroczną Wigilię w mniejszym gronie niż rok wcześniej spędzić ma 15 proc. badanych. Dla 65 proc. święta będą podobne do poprzednich. Jednocześnie 32 proc. Polaków zadeklarowało, że spodziewa się skromniejszych, mniej wystawnych świąt, a 3 proc. zakłada, że będą one bardziej okazałe niż rok wcześniej.