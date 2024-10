Tyle wyniosła stopa bezrobocia we wrześniu

Stopa bezrobocia we wrześniu 2024 roku wyniosła 5,0 procent, tak jak miesiąc wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny.

Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 769,6 tys. wobec 772,3 tys. osób miesiąc wcześniej. Resort rodziny, pracy i polityki społecznej wcześniej szacował, że stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła 5,0 proc. Konsensus opracowany przez PAP Biznes wskazywał, że we wrześniu stopa bezrobocia utrzymała się na poziomie 5,0 proc.

Zwolnienia

We wrześniu tego roku zakłady zadeklarowały zwolnienie 3,6 tys. pracowników - podał GUS.

W końcu września aktualnych było 19,569 tys. ogłoszonych planowanych zwolnień grupowych pracowników wobec 19,682 tys. we wrześniu 2023 roku i 19,76 tys. w sierpniu.

Komentarze

Liczba bezrobotnych pozostaje umiarkowana na tle historycznych wyników. Zachowanie Polaków w sieci nie wskazuje, aby w najbliższych miesiącach miało dochodzić do częstych zwolnień. Ewidentnie częściej pojawiają się jednak absencje w pracy" - zaznaczyli analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE).

Zwrócili uwagę, że w urzędach pracy zarejestrowanych jest o 0,8 proc. mniej osób wobec poprzedniego roku. Ich zdaniem jest to związane głównie ze zmianami demograficznymi na rynku pracy. Dodali, że liczba osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy pozostała niska – we wrześniu było to 32,8 tys. osób.