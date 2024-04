"Bez tych pieniędzy nie możemy skutecznie realizować misji". Apel do szefa KRRiT

Regionalne rozgłośnie radia publicznego wystosowały w środę apel do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) Macieja Świrskiego. "Działając solidarnie i w porozumieniu wszystkich regionalnych rozgłośni publicznego radia, apelujemy do Pana o natychmiastowe przywrócenie wypłat bezpośrednio na konta spółek radiowych" - napisano. Chodzi o środki z wpływów abonamentowych. W apelu wskazano, że zaległości przekraczają 66 milionów złotych.

W imieniu wszystkich 17 regionalnych rozgłośni radiowych apel podpisali i przekazali 17 kwietnia likwidatorka RDC Emilia Benedykcińska i likwidator Radia Poznań Piotr Michalak.

Apel do Macieja Świrskiego

Regionalne rozgłośnie radia publicznego apelują do Macieja Świrskiego "o natychmiastowe przywrócenie wypłat bezpośrednio na konta spółek radiowych, pochodzących z opłat abonamentowych, publicznych pieniędzy, przeznaczonych na realizację misji publicznej radia". "Tylko sądy w Poznaniu i Olsztynie utworzyły depozyty, pozostałe sądy odmówiły przyjęcia pieniędzy do depozytu, co jednoznacznie wskazuje na niewłaściwość przyjętego przez Pana modelu postępowania" - napisano w apelu skierowanym do przewodniczącego KRRiT.

Zwrócono przy tym uwagę, iż "nie jest prawdą, że tylko RDC i Radio Poznań mają prawomocnie potwierdzoną przez KRS likwidację".

"Wbrew Pańskiemu publicznemu stwierdzeniu z 12 i 15 kwietnia br. wszystkie 17 akcyjnych spółek radiowych ma taki sam status prawny i formalny jak RDC i Radio Poznań - wszystkie spółki są wpisane do KRS, jest otwarta i potwierdzona ich prawomocna likwidacja, są wskazani likwidatorzy, a zatem nie istnieją żadne przeszkody formalne lub prawne do rozporządzenia przez likwidatorów pieniędzmi, jakie spółki powinny otrzymać od KRRiT" - podkreślili przedstawiciele lokalnych rozgłośni.

"Bez tych pieniędzy nie możemy skutecznie realizować misji"

Przypomniano, że zaległości z tytułu wstrzymania przez KRRiT wypłat na konta regionalnych rozgłośni wynoszą ponad 66 mln zł za okres od stycznia do kwietnia tego roku. Według lokalnych rozgłośni "wysyłanie tych pieniędzy przez KRRiT do depozytów sądowych jest nie tylko nieuzasadnione prawnie, ale też przeciwskuteczne. Nie zabezpiecza bowiem żadnych interesów w realizacji misji radia publicznego, tylko tę misję dewastuje".

W apelu wskazano, że "koszty działalności likwidatorów są opłacane ze skromnych przychodów własnych spółek, ze sprzedaży reklamy, a nie z pieniędzy przeznaczonych na realizację misji publicznego radia".

"Bez tych pieniędzy nie możemy skutecznie realizować misji radia publicznego zatwierdzonej przez KRRiT w planach programowych wszystkich rozgłośni na rok 2024. Nie możemy na czas regulować wynagrodzeń pracowników czy zobowiązań wobec ZUS i US, rat kredytów bankowych i bieżących zobowiązań wobec kontrahentów" - podkreślili przedstawiciele rozgłośni.

"W związku z wezwaniem na posiedzenie KRRiT w dniu 17 kwietnia przedstawicieli RDC i Radia Poznań solidarnie i w porozumieniu składamy za ich pośrednictwem ten apel o równe i sprawiedliwe oraz zgodne z prawem traktowanie wszystkich 17 regionalnych rozgłośni radiowych i natychmiastową wypłatę należnych im 66 milionów złotych przeznaczonych na realizację misji publicznej radia" - napisano w apelu.

Stanowisko KRRiT

KRRiT w uchwale podjętej 7 lutego br. zdecydowała o przekazaniu środków z abonamentu RTV do depozytu sądowego. Następnie Rada podtrzymała swoje stanowisko, uznając, że wypłata wpływów z abonamentu dla mediów publicznych nastąpi po prawomocnym orzeczeniu sądu rejestrowego dotyczącym postawienia tych spółek w stan likwidacji.

Zdaniem Świrskiego powodem zwłoki jest niejasna sytuacja prawna Polskiego Radia. Z kolei adwokat z kancelarii prawnej Romanowski i Wspólnicy prof. Michał Romanowski ocenił, że działanie KRRiT to "pogarda w stosunku do prawa i orzecznictwa sądowego". - To oznacza jawną odmowę przestrzegania orzeczeń sądowych i skutków, które wynikają z wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego - dodał.

- Bezprawność działania KRRiT ma prawie charakter kwalifikowany, czyli szczególnie rażący, dlatego że mamy jednolitą linię orzecznictwa sądów rejestrowych o tym, że telewizja i inne jednostki radiofonii i telewizji zostały skutecznie postawione w stan likwidacji - podkreślił Romanowski.

9 kwietnia likwidator TVP S.A. w likwidacji Daniel Gorgosz wystosował do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty wpływów z opłat abonamentowych w wysokości 141 780 000 złotych wraz z odsetkami. Takie wezwanie skierowało do KRRiT również Polskie Radio S.A. w likwidacji.

